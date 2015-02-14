В 2026 году в Ленобласти квартиры получили около 90 детей-сирот

Делается акцент на качестве предоставляемого жилья.

В 2026 году 87 детей-сирот уже получили квартиры в Ленинградской области. Всего планируется обеспечить благоустроенным жильем 272 человек, на что выделено 991,1 млн рублей, сообщили в администрации региона 14 июля.

В прошлом году жильем обеспечили 373 человека, из них четверо получили выплаты по жилищным сертификатам. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. Евгений Барановский, вице-губернатор

Делается акцент на качестве предоставляемого жилья: приоритет отдают новым домам, чтобы дети получали современные благоустроенные квартиры.

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Ленобласти нужно 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру. Жилье метражом в 60 квадратных метров оценивается в 8,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV