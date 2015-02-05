Жителям Ленобласти нужно 5,5 лет, чтобы накопить на квартиру

В Ленобласти минимальная стоимость квартиры метражом 60 «квадратов» оценивается в 8,6 млн рублей.

Семье с одним ребенком в Ленинградской области понадобится как минимум 5,5 лет, чтобы откладывать деньги на собственную квартиру. С таким показателем у регион только 63-е место в общероссийском рейтинге, сообщило РИА Новости.

Первое место в топе у Мурманской область и ХМАО, где семье с одним ребенком нужно копить на квартиру 2,1 года. За ними идут Ненецкий автономный округ (2,2 года), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3 года) и Магаданская область (2,6 года). Замкнули рейтинг замыкает Крым и Севастополь с показателями 13,5 и 13,1 года.

В целом, стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год по России увеличилась на 9,3%. Медианные зарплаты выросли на 17%, а сумма вкладов — на 13%. Аналитики отмечают, что в Ленобласти минимальная стоимость квартиры в 60 квадратоных метров сейчас стоит около 8,6 млн рублей. Также в мае снизилась доступность жилья в большинстве российских регионов.

Ранее мы сообщали, что за последний год минимальный срок накопления на квартиру в Санкт-Петербурге вырос с 4,6 до 5 лет.

Фото: Piter.tv