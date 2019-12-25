Петербуржцам требуется 5 лет, чтобы накопить на собственное жилье

Ситуация в Ленинградской области оказалась еще более сложной

Жителям Северной столицы стало сложнее обзавестись собственной недвижимостью. По данным аналитиков РИА Новости, за последний год минимальный срок накопления на квартиру для семьи в Петербурге увеличился с 4,6 до 5 лет.

В результате город опустился на 44-е место в общероссийском рейтинге доступности жилья. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в черте Петербурга сейчас составляет 13,6 миллиона рублей.

Ситуация в Ленинградской области оказалась еще более сложной: регион занял лишь 63-ю строчку рейтинга. Несмотря на то что средняя цена квартиры здесь ниже и составляет 8,6 миллиона рублей, копить на нее придется дольше — около 5,5 лет из-за меньших средних доходов населения.

Для сравнения, приобрести жилье семье оказалось проще в Москве. Столичным жителям на покупку квартиры аналогичной площади потребуется 4,8 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге купили участков на 40,5 млрд рублей за полгода.

Фото: Piter.TV