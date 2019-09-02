В Петербурге купили участков на 40,5 млрд рублей за полгода

За первое полугодие 2026 года девелоперы вложили 54,5 миллиарда рублей в покупку земли. Большая часть сделок пришлась на Северную столицу, где объём инвестиций составил 40,5 миллиарда рублей.

Объём вложений в земельные участки под жилищную застройку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года достиг 54,5 миллиарда рублей. Это на 62 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные привела директор консалтингового центра "Петербургская недвижимость" (входит в Setl Group) Ольга Трошева.

За шесть месяцев девелоперы заключили 26 сделок по приобретению участков общей площадью 208 гектаров. Потенциальный объём жилья на этих территориях оценивается примерно в 1,6 миллиона квадратных метров. Основная доля инвестиций пришлась на Санкт-Петербург — 40,5 миллиарда рублей.

Трошева также отметила, что почти половина приобретённых участков — 46 процентов — уже обеспечена необходимой разрешительной документацией. Годом ранее этот показатель составлял 25 процентов. По её мнению, покупка земли с действующим разрешением на строительство позволяет застройщикам снижать риски и оптимизировать расходы. Наиболее востребованными остаются небольшие участки площадью до 5 гектаров — на них пришлось 77 процентов всех сделок. При этом цены на землю в большинстве локаций за год выросли как минимум на 25 процентов.

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Фото: Piter.tv