Грозы, град и шквалистый ветер настигнут Ленобласть 1 августа

Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 1 августа, Ленинградская область окажется во власти переменчивой погоды. В регионе ожидается переменная облачность.

В течение суток пройдут кратковременные дожди: они начнутся ночью на западе области, а утром и днем охватят большинство районов. Местами метеорологи предупреждают о ливнях, грозах и даже граде.

Ночью воздух прогреется до +15...+20 градусов, однако на востоке местами похолодает до +12 градусов. Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов.

Специалисты также предупредили об усилении ветра. Если утром он будет дуть с юга со скоростью 5–10 м/с, то к середине дня сменит направление на западное. Во время грозы порывы могут достигать опасных значений в 15–20 м/с. Атмосферное давление останется стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург ждет жара без осадков в пятницу.

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