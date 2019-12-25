Казахстан обратился к Украине из-за атак на суда в Черном море

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях ГА ООН провел переговоры с Сергеем Лавровым и Андреем Сибигой.

Глава министерства по иностранным делам Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал своего украинского коллегу Андрея Сибигу не допускать атак беспилотников на гражданские суда в Черном море. Соответствующее заявление местный дипломат сделал в интервью изданию ulysmedia.kz после встречи с представителем киевского режима на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он указал на то, что в Нью-Йорке состоялись двусторонние переговоры с рядом стран. В частности, с Россией и Украиной.

Прежде всего с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море... Мы обсуждали с ними наши отношения в контексте происходящего конфликта. Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана

Ранее дипломат говорил общественности о том, что сейчас Астана осуждает неоднократные атаки беспилотников на инфраструктуру экспорта казахстанской нефти. По м нению властей, речь идет об угрозе для мирного судоходства и поставок энергетических носителей на глобальный рынок, а также нарушении международной торговли. В 2026 и 2025 году инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории региона неоднократно подвергалась атакам со стороны БПЛА Украины.

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