Казахстан обяжет россиян оформлять электронные визы

С ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов.

Граждане России и других стран, с которыми у Казахстана соглашение о безвизовом режиме, теперь будут обязаны получать электронное разрешение (ETA) на въезд в республику. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оператора цифровой платформы Kazakhstan Electronic Travel Authorization (QazETA).

В сообщении отметили, что стоимость ETA для всех иностранцев сделают одинаковой. В настоящее время она находится на стадии согласования. До 1 ноября система функционирует в тестовом режиме и оформление разрешения не требует финансовых затрат. Заявку нужно подать через мобильное приложение QazETA не позже 72 часов до даты въезда.

В первых числа ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября его будут требовать с въезжающих на автомобиле через внешние границы ЕАЭС — с Китаем, Туркменистаном и Узбекистаном. А с 30 ноября — на внутренних границах ЕАЭС, в том числе с Россией. В декабре требование распространят на железнодорожные и морские пункты пропуска.

Ранее мы сообщали, что на российскую территорию по электронной визе могут въехать граждане из 64 стран.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)