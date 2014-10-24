МЭР работает с МИД над увеличением срока и кратности электронной визы в РФ

Дмитрий Вахруков рассказал о работе Минэкономразвития в сфере туризма.

Российское министерство по экономическому развитию работает с внешнеполитическим ведомством страны над увеличением срока действия и кратности электронной визы. Соответствующее заявление сделал заместитель главы профильного ведомства Дмитрий Вахруков, выступая в ходе сессии ВЭФ "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности электронной визы, понимая, что Россия страна большая, и, единожды приехав и посмотрев одно место, наши гости хотят вернуться и посмотреть что-то другое. Дмитрий Вахруков, замглавы Минэкономразвития

Замминистра указал коллегам на то, что с 1 августа 2023 года по июль 2024 года по электронным визам на российскую территорию приехали 420 тысяч иностранцев. Также по по безвизовым групповым поездкам с Китаем и Ираном показатель составил свыше одного миллионов человек. Дмитрий Вахруков считает, что государству важно расширить перечень стран с упрощенным визовым режимом. В качестве примера чиновник привел Индию.

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Фото и видео: ВЭФ 2024