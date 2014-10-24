  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:59
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЭР работает с МИД над увеличением срока и кратности электронной визы в РФ

0 0

Дмитрий Вахруков рассказал о работе Минэкономразвития в сфере туризма.

Российское министерство по экономическому развитию работает с внешнеполитическим ведомством страны над увеличением срока действия и кратности электронной визы. Соответствующее заявление сделал заместитель главы профильного ведомства Дмитрий Вахруков, выступая в ходе сессии ВЭФ "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности электронной визы, понимая, что Россия страна большая, и, единожды приехав и посмотрев одно место, наши гости хотят вернуться и посмотреть что-то другое.

Дмитрий Вахруков, замглавы Минэкономразвития

Замминистра указал коллегам на то, что с 1 августа 2023 года по июль 2024 года по электронным визам на российскую территорию приехали 420 тысяч иностранцев. Также по по безвизовым групповым поездкам с Китаем и Ираном показатель составил свыше одного миллионов человек. Дмитрий Вахруков  считает, что государству важно расширить перечень стран с упрощенным визовым режимом. В качестве примера чиновник привел Индию.

Турбизнес предложил отменить визы в Россию для туристов из дружественных стран.

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: вэф, дальний восток, дмитрий вахруков, минэкономразвития, туризм, электронная виза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии