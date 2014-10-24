Турбизнес предложил отменить визы в Россию для туристов из дружественных стран

Илья Уманский привел в пример политику Тайланда по въезду путешественников в страну.

Российский союз туриндустрии предлагает полностью отменить визы в Россию для туристов, прибывающих на территорию страны из дружественных государств. Соответствующее заявление сделал президент РСТ Илья Уманский, выступая в ходе сессии ВЭФ "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт указал коллегам, что глава государства Владимир Путин ранее призвал отказаться от паритета в части визового регулирования.

Мы понимаем, что если мы хотим развивать страну как туристическую дестинацию и въездной туризм для нас - приоритетное направление, то, может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в и отказаться от визы.... Илья Уманский, глава РСТ

Поток иностранных туристов в Петербурге вырос на 15%.

Фото и видео: ВЭФ 2024