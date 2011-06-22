Поток иностранных туристов в Петербурге вырос на 15%

Многие туристы совмещают посещение нескольких городов:проекты "Два города - миллион впечатлений" с Москвой и "От рассвета до заката" с Москвой и Нижним Новгородом пользуются популярностью.

Временно исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Санкт-Петербурга Нана Гвичия сообщила ТАСС, что в этом году число иностранных туристов увеличилось минимум на 15%. Особое внимание привлекают гости из Ирана и Китая, благодаря безвизовому режиму, а также посетители из Европы.

Гвичия подчеркнула, что увеличение числа туристов из Ирана и Китая, приезжающих семьями с детьми, особенно радует. Электронные визы также способствуют росту туризма.

До пандемии Петербург принимал около 5 миллионов иностранных гостей, а в первом полугодии 2024 года их число достигло 5 миллионов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Многие туристы совмещают посещение нескольких городов: проекты "Два города - миллион впечатлений" с Москвой и "От рассвета до заката" с Москвой и Нижним Новгородом пользуются популярностью.

Летом 2024 года отели Санкт-Петербурга продемонстрировали высокую загруженность, достигая 74% в среднем и более 80% во время крупных мероприятий. Гвичия выразила надежду, что загрузка отелей будет еще выше по итогам года.

Ранее эксперт по туризму дала советы тем, кто идет в поход с палаткой.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)