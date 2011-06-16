Эксперт по туризму дала советы тем, кто идет в поход с палаткой

Чтобы комары не мешали спать, можно сделать природный фумигатор.

Эксперт по туризму Александра Подлевских рассказала, как сделать отдых с палатками комфортным. По словам опытного туриста, перед походом нужно обязательно установить полезные приложения, которые помогут построить маршрут. Об этом рассказали телеканале "Санкт-Петербург".

Чтобы комары не мешали спать, нужно сделать природный фумигатор. Александра Подлевских рекомендует бросить в костер еловую ветку или шалфей, либо сделать фумигатор из лайма и гвоздики.

Режем лайм небольшими дольками, добавляем в него пряности. Комары не выносят этот запах, поэтому разложите кусочки лайма с гвоздикой вокруг костра и унесите один к себе в палатку. Александра Подлевских, эксперт по туризму

Без костра будет в походе сложно. Погода в Петербурге и Ленобласти нестабильная, поэтому нужно взять вещество, которое поможет быстро развести костер даже в дождь. Опытные туристы рекомендуют взять с собой спички и "сухой спирт".

Посуду можно сделать своими руками. Для этого понадобятся пластиковая бутылка и фольга. Из пластиковой бутылки можно сделать сразу несколько ложек. Главное — обжечь края на костре, чтобы не пораниться. А тарелки обычно походники изготавливают из фольги.

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Фото: Pxhere