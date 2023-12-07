Петербурженка утонула на левом берегу Дона во время отпуска

Она приехала на отдых вместе с мужем и сыном.

Трагедия произошла на левом берегу Дона в Ростове. В реке утонула 52-летняя женщина. По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, она приехала на отдых из Петербурга вместе с мужем и сыном.

Как сообщает "КП-Ростов-на-Дону", ссылаясь на знакомых семьи, у женщины были проблемы со здоровьем, но она все равно решила поехать. Семья ежегодно проводила отпуск на Дону. Они заранее договаривались с друзьями о совместном отдыхе и каждый раз останавливались на одной и той же базе. Купались в известном, хотя и запрещенном месте: за территорией базы был пологий песчаный берег и мелководье (глубина по пояс).

В тот день все освежились в воде, а затем потянулись к берегу. Один из друзей заметил, что женщина плавает на поверхности лицом вниз. Ее сразу вытащили на берег, но попытки откачать не увенчались успехом. Экспертиза показала, что легкие женщины были заполнены водой. Друзья пары предполагают, что причиной смерти могло стать ухудшение здоровья.

Церемония прощания с погибшей состоится в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что из Кузьмоловского карьера достали тело погибшей девушки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")