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Из Кузьмоловского карьера достали тело погибшей девушки
Сегодня, 9:39
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Из Кузьмоловского карьера достали тело погибшей девушки

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Тело передали сотрудникам полиции.

Из Кузьмоловского карьера спасатели вытащили тело погибшей девушки. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вчера вечером в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение о том, что в Кузьмоловском карьере Всеволожского района утонула молодая девушка.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшую, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Накануне у дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника.

Фот: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: кузьмоловский карьер, труп, утонула
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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