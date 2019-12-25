Из Кузьмоловского карьера достали тело погибшей девушки

Тело передали сотрудникам полиции.

Из Кузьмоловского карьера спасатели вытащили тело погибшей девушки. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вчера вечером в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение о том, что в Кузьмоловском карьере Всеволожского района утонула молодая девушка.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшую, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Накануне у дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника.

Фот: Аварийно-спасательная служба ЛО