У дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника

В Приморском районе выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего девятиклассник. Об этом стало известно Piter.tv.
В экстренные службы 25 июля в 04:22 обратилась прохожая, которая сообщила о падении человека у дома на Земском переулке.
На месте происшествия был обнаружен труп 16-летнего девятиклассника. Подросток упал с общего балкона неустановленного этажа.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства несовершеннолетнего).
Петербурженка нашла труп мужа в багажнике собственной машины.
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)
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