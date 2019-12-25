У дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника

Возбуждено уголовное дело.

В Приморском районе выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего девятиклассник. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы 25 июля в 04:22 обратилась прохожая, которая сообщила о падении человека у дома на Земском переулке.

На месте происшествия был обнаружен труп 16-летнего девятиклассника. Подросток упал с общего балкона неустановленного этажа.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства несовершеннолетнего).

Петербурженка нашла труп мужа в багажнике собственной машины.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)