Петербурженка нашла труп мужа в багажнике собственной машины

С места изъяты пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью внутри, стеклянная трубка со следами нагара внутри, шприц с иглой.

В Приморском районе разбираются в смерти петербуржца, тело которого нашли в багажнике его собственной машины. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 25 июля обратилась 46-летняя петербурженка. Она сообщила, что около 20:20 в её автомобиле Hyundai Elantra, припаркованном на Белоостровской улице, она обнаружила труп своего супруга. Мертвый мужчина лежал в багажнике. На теле 48-летнего петербуржца были гематомы и ссадины.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места изъяты пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью внутри, стеклянная трубка со следами нагара внутри, шприц с иглой.

С 1998 по 2015 годы мужчина был судим пять раз: за оскорбления религиозных чувств верующих, кражу, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, хранение наркотиков, разбой, угон.

Ранее в Ленобласти 9-летнюю пропавшую девочку с ДЦП нашли мёртвой в лесу.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)