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В Ленобласти 9-летнюю пропавшую девочку с ДЦП нашли мёртвой в лесу
Сегодня, 8:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 9-летнюю пропавшую девочку с ДЦП нашли мёртвой в лесу

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Во время сбора ягод они с мамой потеряли друг друга из вида.

Девятилетняя девочка с инвалидностью заблудилась и погибла в лесу в Приозерском районе Ленобласти. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Днём 23 июля в экстренные службы обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что отправилась с 9-летней дочерью в лес собирать ягоды, но недалеко от озера девочка пропала из виду. При этом, у девочки нарушены координация и речь из-за ДЦП.

На поиски ребенка выдвинулись полицейские, кинолог, волонтеры. В девятом часу вечера в лесополосе в 4 км от деревни Раздолье был обнаружен труп девочки без внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: дети, пропажа, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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