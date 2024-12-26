Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Вице-премьер РФ напомнил о росте показателей.

Доля иностранных туристов в нашей стране по результатам 2024 года составила 4,8 процента. Правительством наблюдается стабильный рост данного показателя, а внедрение электронных и групповых виз для путешественников способствует приезду гостей из-за рубежа. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных гостей показывает город Владивосток и Японское море.

Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости