Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Вице-премьер РФ напомнил о необходимости увеличить показатель согласно целям нацпроекта.

Количество туристических поездок по российской территории по результатам 2024 года вырастет примерно на десять процентов, до уровня в 91,5 миллиона. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что подобные показатели роста устраивают правительство страны. Он добавил, что перед профильным ведомством стоит задача, которую огласил глава государства Владимир Путин в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Речь идет об увеличении числа внутренних путешествий по РФ до 140 миллионов.

Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Россия будет работать с любым избранным президентом МОК, заявил Чернышенко.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости