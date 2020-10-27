Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Количество туристических поездок по российской территории по результатам 2024 года вырастет примерно на десять процентов, до уровня в 91,5 миллиона. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что подобные показатели роста устраивают правительство страны. Он добавил, что перед профильным ведомством стоит задача, которую огласил глава государства Владимир Путин в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Речь идет об увеличении числа внутренних путешествий по РФ до 140 миллионов.
Мы опираемся на статистику Росстата. По итогам девяти месяцев наблюдали более 75 миллионов уже поездок. И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Россия будет работать с любым избранным президентом МОК, заявил Чернышенко.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все