Россия будет работать с любым избранным президентом МОК, заявил Чернышенко

Москва будет работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК), а наша страна ожидает, что новое руководство в работе своей организации будет проявлять разумный подход, основанный на истинных олимпийских ценностях. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что глава государства Владимир Путин был первым политиком, который поздравил текущего руководителя МОК Томаса Баха в тот момент, когда иностранец получил должность в 2013 году.
Со сменой руководства мы ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организацией, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Чернышенко: сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все