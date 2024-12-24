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Россия будет работать с любым избранным президентом МОК, заявил Чернышенко

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Вице-премьер РФ указал на ожидания страны от нового избранного руководства МОК.

Москва  будет работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК), а наша страна ожидает, что новое руководство в работе своей организации будет проявлять разумный подход, основанный на истинных олимпийских ценностях. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что глава государства Владимир Путин был первым политиком, который поздравил текущего руководителя МОК Томаса Баха в тот момент, когда иностранец получил должность в 2013 году.

Со сменой руководства мы ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организацией, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко: сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий чернышенко, мок, томас бах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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