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Чернышенко: сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030

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Российский футбольный союз проработал стратегию, согласно которой сборная нашей страны по футболу может принять участие в отборочных турнирах, проводимых к Чемпионату мира 2030 года. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что в отборах спортсмены должна начать участвовать в 2028 году или даже раньше.

Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал.  Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. 

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Специалист добавил, что Россия была и будет неотъемлемой частью мирового спорта, так как без нее любые спортивные соревнования не могут считаться полноценными.

Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий чернышенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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