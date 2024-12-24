Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка

Вице-премьер РФ напомнил о новом требовании к учащимся.

Тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема учащихся в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник заметил, что за год в учебные учреждения идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.

Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Ранее Государственная Дума одобрила законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Теперь несовершеннолетние должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком. В пресс-службе Минпросвещения страны уточнили, что экзаменация детей будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.

В РФ заявили о наличии около 740 тыс. бюджетных мест в колледжах в 2024 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости