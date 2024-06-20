В РФ заявили о наличии около 740 тыс. бюджетных мест в колледжах в 2024 году

Дмитрий Чернышенко прокомментировал старт приемной кампании в вузы и колледжи страны.

Российские абитуриенты, для которых в четверг началась приемная кампания, могут подать документы более чем в 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей. Приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные учреждения страны началась 20 июня. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, записав видеообращение, опубликованное в социальных сетях.

Откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны. В этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч – по программам среднего профессионального. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что перед отечественными выпускниками открыты широкие возможности для самореализации, которые сформированы властями в стране. Молодые люди могут выбрать для себя такие нужные для государства сферы, как наука и технологии, инженерия, IТ-отрасль, медицина, педагогика, сделать профессиональную карьеру в бизнесе, спорте, искусстве и прочих направлениях. В правительстве отметили, что в колледжах в текущем году будет открыто порядка 740 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, а по программам высшего образования - около 620 тысяч бюджетных мест.

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Фото и видео: Правительство России