По его словам, у ФАС достаточно инструментов, чтобы контролировать ценообразование.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать процессы ценообразования на электронных торговых площадках. Об этом он заявил на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

По словам Шаскольского, в службе выявили случаи динамического ценообразования после рассмотрения обращений потребителей. Речь идет о стоимость проезда на ж/д и авиатранспорте. а также на услуги такси и в сфере гостиничного бизнеса. Шаскольский подчеркнул, что ФАС применяет инструменты мягкого ценового регулирования.

Мишустин призвал главу службы отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции. Глава правительства отметил, что это касается не только интернет-магазинов, но и площадок, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги. По его словам, у ФАС достаточно инструментов, чтобы контролировать ценообразование на электронных площадках.

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