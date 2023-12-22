Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год

Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест.

Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, ежегодно на основе заявок от регионов формируются квоты почти по 900 направлениям подготовки. На следующий учебный год было принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них. Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест. Этот показатель примерно на 6% превышает прошлогодний.

Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство направит 1 млрд рублей на развитие горнолыжных курортов.

Видео: Правительство России