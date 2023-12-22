Правительство направит 1 млрд рублей на развитие горнолыжных курортов

По словам Мишустина данная мера должна повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов.

Правительство России направит 1 млрд рублей на поддержку инвестпроектов по развитию горнолыжных курортов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, выделенные средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов. Ресурсы можно использовать для модернизации канатных дорог, оборудования трасс, а также закупки необходимой техники.

Мишустин выразил уверенность, что данная мера повысит привлекательность туристического сектора для инвесторов, а у людей появится больше вариантов для путешествий и занятий зимними видами спорта.

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