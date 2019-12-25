Мошенники создали схему с "выплатами" за сбой в работе сервисов

Полицейские рекомендуют россиянам никогда не переходить по ссылкам, присланным от неизвестных, и тем более не вводить там данные банковских карт.

На российской территории аферисты предлагают гражданам получить якобы положенную выплату за сбой в работе нлайн-сервисов, но в результате похищают данные банковской карты и денежные средства обманутых людей. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов через предоставленные СМИ материалы.

В рамках криминальной схемы мошенники рассылают населению поддельные сообщения о том, что человеку положена компенсация за перебои в работе цифровых сервисов. Для этого потенциальной жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке и указать на открывшемся сайте реквизиты банковской карты. Туда якобы затем должны будут начисляться денежные средства. Злоумышленники также могут сообщить пользователю о блокировке учетной записи и предложить для ее восстановления воспользоваться резервным онлайн-ресурсов. Там также просят ввести все персональные данные и сведения по банковской карте.

В МВД предупредили о мошенниках на сайтах знакомств.

Фото: Piter.tv