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В МВД предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
Сегодня, 12:36
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В МВД предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

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В МВД подчеркивают, что резкий переход к темам о деньгах, легком заработке или аккаунтах может быть признаком общения с мошенником.

В России мошенники на сайтах знакомств часто представляются успешными людьми и демонстрируют фиктивный рост своего дохода для того, чтобы вовлечь потерпевших в регулярные переводы денежных средств. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов через предоставленные материалы.

Общение в ходе знакомства постепенно переводится на тему заработка. Собеседник делится успешным опытом, предлагает "проверенную платформу", подключает "аналитиков" и демонстрирует фиктивный рост своего дохода.

документы от МВД России 

Сотрудники полиции пояснили аудитории, что в результате действия аферистов приводят к потере всех вложенных средств обманутыми гражданами. Криминальная схема рассчитана на то, что войдя в доверие, преступники затем также могут использовать схему с блокировкой аккаунта. Они просят человека предоставить временный доступ к аккаунту под бытовым предлогом. Затем устройство блокируется, а разблокировка гаджета предлагается только за выплату с угрозой потерей всех данных.

В МВД раскрыли признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД.

Фото: pxhere.com

Теги: мвд, мошенничество, сайты знакомств
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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