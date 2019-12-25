В МВД предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

В МВД подчеркивают, что резкий переход к темам о деньгах, легком заработке или аккаунтах может быть признаком общения с мошенником.

В России мошенники на сайтах знакомств часто представляются успешными людьми и демонстрируют фиктивный рост своего дохода для того, чтобы вовлечь потерпевших в регулярные переводы денежных средств. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов через предоставленные материалы.

Общение в ходе знакомства постепенно переводится на тему заработка. Собеседник делится успешным опытом, предлагает "проверенную платформу", подключает "аналитиков" и демонстрирует фиктивный рост своего дохода. документы от МВД России

Сотрудники полиции пояснили аудитории, что в результате действия аферистов приводят к потере всех вложенных средств обманутыми гражданами. Криминальная схема рассчитана на то, что войдя в доверие, преступники затем также могут использовать схему с блокировкой аккаунта. Они просят человека предоставить временный доступ к аккаунту под бытовым предлогом. Затем устройство блокируется, а разблокировка гаджета предлагается только за выплату с угрозой потерей всех данных.

В МВД раскрыли признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД.

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