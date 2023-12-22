Правительство расширило защиту нематериальных прав изобретателей и компаний в новых регионах

Благодаря льготам жители и предприятия новых регионов смогут регистрировать права на интеллектуальную собственность.

Правительство России расширило возможности защиты нематериальных прав изобретателей и компаний в новых регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, до 1 января 2026 года для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей установлен переходный период, в течение которого они будут полностью включены в экономическую, финансовую и законодательную систему РФ. На это время будут действовать специальные льготы для жителей и предприятий. С их помощью можно будет регистрировать права на интеллектуальную собственность.

Рассчитываем, что деятельность патентных поверенных поможет нарастить это число, и это будет способствовать инновационному развитию, и еще один будет шаг в достижении технологического суверенитета России. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство направит 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям.

Видео: Правительство России