Петербуржцев предупредили о гололеде 11 ноября

Вероятность осадков в городе составит 80%.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий, которое ожидается 11 ноября. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду в городе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ведомстве отметили, что из‑за выпадения мокрого снега обстановка на дорогах резко осложнится: заметно снизятся скорость движения и видимость. Это существенно повышает риск аварийных ситуаций. Поэтому петербургским водителям рекомендовали особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, соответствующую дорожной ситуации.

Пешеходам также напомнили о том, что при мокром снеге увеличивается тормозной путь машин, поэтому не нужно спешить при движении по переходу. В темное время суток лучше носить одежду со световозвращающими элементами.

По данным Гидрометцентра, 11 ноября вероятность осадков в городе составляет80%. Температура днем ожидается +3 градуса выше нуля, ночью опустится до 0 градусов.

Метеозависимым горожанам стоит быть начеку, ведь их самочувствие может ухудшиться, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали, что к середине недели Северную столицу ждет резкое похолодание.

Фото: Piter.TV