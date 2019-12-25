Пожилая петербурженка отсудила 300 тыс. рублей за падение на льду

В результате падения пенсионерка получила два перелома.

Прокуратура Калининского района защитила права 62‑летней жительницы Петербурга, получившей тяжелые травмы из‑за скользкого тротуара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, 22 января 2026 года пенсионерка поскользнулась и упала на тротуаре возле дома 4, литера Б, на улице Софьи Ковалевской. В результате падения петербурженка получила два перелома — в том числе перелом локтевой кости правого предплечья. Пострадавшая до сих пор испытывает физические и нравственные страдания.

В ходе проверки прокуратура установила, что причиной несчастного случая стало ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке внутриквартальной территории. В суд подали иск о взыскании компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства были удовлетворены: судья постановил выплатить женщине 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге женщина отсудила за порезанные пальцы 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV