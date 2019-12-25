Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах 7 ноября

Автомобилистов и пешеходов призвали проявить повышенную бдительность.

В Санкт‑Петербурге в субботу 7 ноября местами на дорогах может образоваться гололедица. Об этом перед выходными предупредило Главное управление МЧС по городу.

Также в ведомстве автомобилистам напомнили о важности замены своевременной резины для безопасного передвижения.

Как уточнили в ФГБУ "Северо‑Западное УГМС", явление будет локальным и скользкие участки появятся не везде. Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании передвижений по улицам.

Погода в Северной столице начала меняться с 6 ноября. На климат повлиял барический гребень, пришедший с запада, поэтому в Петербурге заметно похолодало.

В субботу, 7 ноября, в городе не прогнозируются осадки. Синоптик Михаил Леус отметил, что ночью будет 0…-2 градуса, а днем +4…+6 градусов.

Фото: Piter.TV