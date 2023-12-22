Правительство направит 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

Ожидается, что данное решение позволит реализовать крупные инвестиционные проекты.

Правительство России направит 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выделенные средства пойдут на субсидирование льготных займов. Мишустин отметил, что с их помощью аграрии смогут привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ. Кроме того, данное решение позволит реализовать крупные инвестиционные проекты.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами.

Видео: Правительство России