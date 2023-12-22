Правительство расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами

Правительство России расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, с начала 2024 года работающим родителям и опекунам, в которых воспитываются дети с ограничениями по здоровью, назначаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что раньше такую сумму выплачивали только неработающим гражданам.
У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом, что важно, сохранить поддержку государства.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что президентская стипендия для аспирантов составит 75 тысяч рублей.
Видео: Правительство России
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