Правительство расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами

С 2024 года работающим гражданам назначаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Правительство России расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, с начала 2024 года работающим родителям и опекунам, в которых воспитываются дети с ограничениями по здоровью, назначаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что раньше такую сумму выплачивали только неработающим гражданам.

У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом, что важно, сохранить поддержку государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что президентская стипендия для аспирантов составит 75 тысяч рублей.

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