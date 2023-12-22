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Правительство расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами

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С 2024 года работающим гражданам назначаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Правительство России расширило правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, с начала 2024 года работающим родителям и опекунам, в которых воспитываются дети с ограничениями по здоровью, назначаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Отмечается, что раньше такую сумму выплачивали только неработающим гражданам.

У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом, что важно, сохранить поддержку государства.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что президентская стипендия для аспирантов составит 75 тысяч рублей.

Видео: Правительство России

Теги: инвалиды, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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