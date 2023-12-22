Мишустин: президентская стипендия для аспирантов составит 75 тысяч рублей

Их присуждать ежегодно по результатам конкурсных отборов.

Президентская стипендия для аспирантов составит 75 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Стипендии предназначены тем аспирантам, которые проводят научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Их присуждать ежегодно по результатам конкурсных отборов на срок от 1 года до 4 лет. Кандидатов на получение президентской стипендии будут выдвигать их научные руководители.

Рассчитываем, что принятая мера позволит поддержать талантливых молодых ученых в начале их карьеры, поможет им проявить свои способности. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года.

Видео: Правительство России