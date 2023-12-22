Правительство утвердило план реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года

Одним из главных мероприятий плана станет продвижение органической продукции на внутреннем рынке.

Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Данная стратегия позволит сформировать отдельный сектор в сельском хозяйстве, где не применяются минеральные удобрения. Новый документ предусматривает разработку и совершенствование соответствующих национальных стандартов, а также развитие технологий и инфраструктуры производства. Одним из главных мероприятий плана станет продвижение органической продукции на внутреннем рынке.

Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего количества людей. И, что очень важно, нужно обеспечить их доступность для массового покупателя. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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Видео: Правительство России