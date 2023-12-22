Правительство выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы

С помощью федеральных средств в больнице будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения.

Правительство России выделило финансирование на дооснащение Чукотской окружной больницы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина реализуется профильная федеральная программа, по которой совершенствуется система отечественного здравоохранения. С помощью федеральных средств в больнице будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения. Также будут закуплены аппараты ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для новорожденных. Мишустин отметил, что данная инициатива улучшит качество и доступность медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.

Ранее Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление.

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