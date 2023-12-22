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Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление

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Глава кабмина оценил темпы цифровизации.

Михаил Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения искусственного интеллекта в государственное управление. За последние два года средний уровень такого применения увеличился в полтора раза. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Чиновник пояснил, что речь идет о показателе в один триллион рублей. К 2030 году сумма превысит 10 триллионов рублей.

Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. Мы это измеряем. Концу десятилетия превысит уже десять триллионов. Что добавит к валовому внутреннему продукту почти шесть процентов.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о готовности РФ оказать помощь после аварии на ТЭЦ в Бишкеке.

Фото и видео: Telegram / Вы слушали Маяк

Теги: digital almaty, искусственный интеллект, михаил мишустин, цифровизация, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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