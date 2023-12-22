Мишустин заявил о готовности РФ оказать помощь после аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Глава кабмина РФ выступил на Digital Almaty 2024.

Москва готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на теплоэлектростанции, размещенной в городе Бишкеке. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что авария на ТЭЦ Бишкека зафиксирована ночь на 2 февраля. По предварительным сведениям, на объекте взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. В результате оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих местных жителей остались без отопления и горячей воды. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров вернулся в Бишкек из рабочей поездки, поэтому лично не примет участие в межправительственном совете ЕАЭС, организованном в Алма-Ате.

Мишустин провел встречу с председателем кабинета министров Киргизии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС