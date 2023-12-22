По его словам, в январе-ноябре 2023 года товарооборот двух стран составил 285 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского правительства отметил, что Москва заинтересована в укреплении дружеских и партнерских отношений с Бишкеком. По его словам, в январе-ноябре 2023 года товарооборот двух стран составил 285 млрд рублей. Также Мишустин сообщил о реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности, геологоразведке, сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее Мишустин заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока.

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