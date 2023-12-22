По его словам, необходимо обеспечить людей в регионе комфортными условиями.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока. Об этом он рассказал на встрече с гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

По его словам, необходимо обеспечить тех людей, кто живет и работает в регионе, комфортными условиями. Мишустин также добавил, что необходимо не сбавлять темпы развития Дальнего Востока, чтобы все стратегические проекты реализовывались вовремя.

Ранее Мишустин рассказал о результатах реализации национальных проектов.

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