Впервые в истории исследований дальневосточного леопарда зафиксировали случай заботы самки о двух чужих котятах

Ученые изучают уникальный случай, который зафиксирован в нацпарке "Земля леопарда".

Впервые в истории исследований дальневосточного леопарда российские специалисты зафиксировали случай заботы самки о двух котятах, не являющихся ее детьми. Соответствующую информацию опубликовали сотрудники пресс-службы национального парка "Земля леопарда", расположенном на территории Приморского края. Ученые объяснили, что первые месяцы своей жизни животные вместе с родной матерью под номером Leo 158F находились в нашей стране, но позже семья стала чаще фиксироваться в Китае. Спустя некоторое время та же пара котят была вновь замечена в России. Однако их сопровождала уже другая самка. Речь идет о Leo 195F по имени Толстушка.

Уникальный случай заботы был зафиксирован сотрудниками отдела науки... Леопардовая "няня" продолжила путешествовать с подопечными и вновь отметилась в КНР. Биологическая мать малышей тоже продолжает фиксироваться на территориях России и Китая в первом в мире трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов - "Земля больших кошек". пресс-служба "Земли леопарда"

Сотрудники нацпарка добавили, что кровная мать полностью оставила своих котят на попечение другой самки. Однако причины такого уникального события остаются для ученых загадкой.

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Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников