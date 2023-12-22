По его словам, средний уровень достижения текущих задач близок к 100%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о результатах реализации национальных проектов. Об этом он заявил на стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития

По его словам, в рамках нацпроектов были построены или реконструированы около 900 больниц. Кроме того, в регионах России появились свыше 17 тысяч центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". Также в 2023 году было введено более 110 млн квадратных метров жилья, а условия проживания улучшились у 4,3 млн семей. Мишустин отметил, что средний уровень достижения текущих задач близок к 100%.

Ранее мы сообщали, что Мишустин вручил премии кабмина в области культуры.

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