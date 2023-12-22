По его словам, культура тесно переплетается с судьбой народа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии кабмина в области культуры за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выступая на церемонии вручения наград, Мишустин отметил, что культура тесно переплетается с судьбой народа. По его словам, происходящие в стране и мире события отражаются в творчестве писателей, артистов, музыкантов и художников. Глава правительства подчеркнул, что в этом году премией кабмина отмечены семь проектов.

Ранее Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС.

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