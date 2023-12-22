Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС

Премьер встретился в Доме правительства с Александром Трембицким.

Российский председатель правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору держать на особом контроле ситуацию, происходящую на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление руководитель кабинета министров сделал в ходе рабочей встречи с главой профильного ведомства Александром Трембицким. Чиновник попросил коллегу обратить внимание на важность проведения системной, комплексной интеграции Донбасса и Новороссии в социально-экономическое пространство страны. Он пояснил, что сейчас Россия остается не только крупнейшей ядерной державой, но также и ведущим экспортером технологий мирного атома. При этом в новых регионах местная промышленность остается на достаточном уровне развития. Однако эти объекты должны быть обработаны до единых стандартов. Ранее там применялись такие нормы, которые отличаются от ЕАЭС и РФ.

Мы строим электростанции в десятках стран мира... Вырос уровень инвестиций предприятий в технологическое оборудование, в промышленную безопасность. Это очень важно. Наблюдается снижение аварийности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В Правительстве добавили, что в РФ увеличился уровень инвестиций предприятий в технологическое оборудование и промышленную безопасность.

Правительство обновило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

Фото и видео: Правительство России