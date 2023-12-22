Правительство обновило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года

В рамках программы будут сформированы условия, которые позволят молодежи определиться с дальнейшей профессией.

Правительство России обновило долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в рамках программы будут сформированы условия, которые позволят молодежи определиться с дальнейшей профессией еще до совершеннолетия. В ней также будут предусмотрены уроки по профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов. Мишустин отметил, что данная инициатива позволит ребятам быстрее решить, какой сфере они хотели бы себя посвятить.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах.

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