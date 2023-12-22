Михаил Мишустин рассказал о поддержке сферы здравоохранения.

Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжат получать бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Соответствующей информацией с коллегами на оперативном заседании российского правительства поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что денежные средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. (ФОМСа). Речь идет о 39 миллиардах рублей.

Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство подготовило законопроект о расширении границ арктической зоны.

Фото и видео: Правительство России