Глава кабмина РФ рассказал о новых районах, которые станут частью региона.

Российское правительство подготовило законопроект о расширении границ арктической зоны. В них войдут два муниципальных района Ханты-М ансийской автономной области - Березовский и Белоярский. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин на заседании с коллегами. Он заметил, что глава государства Владимир Путин ранее подчеркивал особое стратегическое значение региона как территории с колоссальными экономическими возможностями.

Расширение границ арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер страны заметил, что эти участки подходят по географическим и природно-климатическим характеристикам с территориями этого макрорегиона, а также критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики. В частности, речь идет о возможностях по расширению наукоемких производств, разработке и реализации программы геологического изучения, освоении новых месторождений полезных ископаемых, сохранении и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

Мишустин: России удалось вывести экономику на устойчивый рост.

Фото и видео: Правительство России