  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин: России удалось вывести экономику на устойчивый рост
Сегодня, 15:16
101
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: России удалось вывести экономику на устойчивый рост

0 0

По его словам, в каждой отрасли наблюдаются положительные изменения.

России удалось вывести экономику на устойчивый рост. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия".

По его словам, в каждой отрасли наблюдаются положительные изменения. Он подчеркнул, что российским властям удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Глава правительства добавил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП России вырос на 3,3%.

Ранее Мишустин рассказал о новом инвестпроекте по созданию более 600 гражданских авиалайнеров.

Фото: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии