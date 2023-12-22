Мишустин: России удалось вывести экономику на устойчивый рост

По его словам, в каждой отрасли наблюдаются положительные изменения.

России удалось вывести экономику на устойчивый рост. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия".

По его словам, в каждой отрасли наблюдаются положительные изменения. Он подчеркнул, что российским властям удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Глава правительства добавил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП России вырос на 3,3%.

Ранее Мишустин рассказал о новом инвестпроекте по созданию более 600 гражданских авиалайнеров.

Фото: Правительство России