По его словам, инвестпроект будет профинансирован на счет средств Фонда национального благосостояния.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новом инвестпроекте по созданию более 600 гражданских авиалайнеров. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, инвестпроект будет профинансирован на счет средств Фонда национального благосостояния. Глава правительства отметил, что господдержка этого проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники. Это также позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года.

В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов.

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