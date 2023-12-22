По его словам, крупнейшие университеты должны измениться, чтобы соответствовать современным вызовам, которые стоят перед Россией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов. Об этом он заявил на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров.

По словам главы правительства, крупнейшие университеты должны измениться, чтобы соответствовать современным вызовам, которые стоят перед Россией. Он считает, что эти вузы становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые потом начнут внедряться во всех регионах страны.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило меры поддержки сельхозпроизводителей.

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